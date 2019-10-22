أولى التفاصيل عن لاندروفر SUV الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – كان هناك الكثير من الأحاديث حول طراز “Road Rover” الكهربائي من لاند روفر بعد تقديم براءة اختراع عام 2018، حيث قال البعض أنها ستكون سيارة واجن، في حين أشار آخرون إلى أنها قد تكون سيدان فاخرة، لكن آخر الشائعات تشير إلا أنها ستكون سيارة كهربائية بالكامل.

يعتقد تقرير Autocar أن هذا الطراز سيكون الأكثر تركيزاً على الطرق من لاند روفر، إلا أنه سيحتفظ بمزايا لاند روفر الرئيسية، مثل القدرة على السير على الطرق الوعرة وغيرها، وتشير وثائق من الشركة إلى أنها ستكون SUV متوسطة الحجم، مما يعني انها ستنافس بشكل مباشر ماكان EV وE-Tron سبورتباك المرتقبين، وستقع بين إيفوك وفيلار في تشكيلة الشركة.

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لم تؤكد لاند روفر الطراز الجديد بعد، لكننا نعرف أن منصة MLA ستُستخدم في كلاً من لاند روفر الكهربائية القادمة والجيل القادم من جاكوار XJ، وستوفر المنصة سعة بطارية تصل إلى 90 كيلووات/س، مع مدى كهربي يصل إلى حوالي 466 كم لكل شحنة، وسوف تَبني JLR هذه البطاريات بنفسها بمساعدة بي ام دبليو على الأرجح.

وبصرف النظر عن طراز Road Rover، فإن كل طرز تشكيلة JLR بدءً من العام المقبل سيتم تزويدها بالكهرباء، حيث ستحتوي بعضها على نسخ هجينة بالقابس، في حين أن البعض الآخر سيصبح كهربائياً بالكامل، وتتضمن طرز لاند روفر الحالية مثل رينج روفر وديفندر وديسكفري، ولا نتوقع أن تصبح ديفندر كهربائية بالكامل، وفي النهاية، سنعرف المزيد عن Road Rover عندما تنكشف في وقت ما من العام المقبل.