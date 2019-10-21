أول نظرة على مازدا MX-30 الاختبارية الكهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب الكشف الرسمي عن MX-30 الاختبارية الكهربائية في 23 أكتوبر الجاري في معرض طوكيو للسيارات، تزايدت تشويقات مازدا، حيث كشفت عن صورة واضحة لها، وهذه الصورة حصلنا عليها من غلاف مجلة Web Car اليابانية، وتكشف عن جسم الكروس أوفر كوبيه بأبواب خلفية صغيرة، تذكرنا بـ RX-8 الرياضية.

تُظهر الصور أبواباً خلفية لا تحتوي على مقابض مرئية ومن المحتمل أن تتطلب فتح الأبواب الأمامية أولاً للسماح بالوصول إلى الداخل، وهذه الأبواب الخلفية تظهر بالكاد بفضل خط السقف المنحدر نحو الخلف، ما يُكسب MX-30 الاختبارية تصميم الكروس أوفر كوبيه الرياضي.

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تشمل التصميمات الأخرى المثيرة الشبك الأقل حجماً بكثير من الموديلات الأخيرة من مازدا، والتي تتمتع بمظهر أنيق بفضل غطاء المحرك الممتد فوقها، ومصابيح أمامية جديدة أيضاً ولكنها مألوفة، وفي حين لم تكشف الصورة عن خلفية السيارة، لكن من الواضح تماماً أن المصابيح الخلفية ستكون ثلاثية الأبعاد لأنها تمتد من هيكل السيارة.

استناداً على مظهرها الحالي، تبدو MX-30 الاختبارية جاهزة للإنتاج، حيث سيتم بناء النموذج الإنتاجي على منصة مخصصة تتميز بمحرك كهربائي يولد 141 حصان و265 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتعمل ببطارية ليثيوم أيون بقوة 35.5 كيلووات/س.