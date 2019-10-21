تطوير تقنية بالسيارات ذاتية القيادة لاختيار أقل الخسائر في الحوادث!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن فريق من الباحثين في كندا عن تطوير تقنية حديثة تهدف إلى تقليل حجم الخسائر الفادحة والإصابات التي قد تقع حال تعرض السيارات ذاتية القيادة للحوادث على الطرق.



وأوضح الباحثين أن الذكاء الاصطناعي في التقنية الجديدة في حال رصد تعرض السيارة إلى حادثة مؤكدة، فأنه يقوم بتحليل ودراسة سريعة جداً للخيارات المتاحة، واتخاذ القرار الأمثل لتجنب وقوع أضرار وإصابات كبيرة.



وفي لقاء صحفي مع أحد الباحثين القائمين على هذه التقنية “أمير خاجيبور” أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ووترلو الكندية العريقة صرح قائلاً “الفريق بالكامل يركز بنسبة كبيرة على الإجراءات التي يمكن أن تتم من أجل خفض نسبة العواقب في حالات الحوادث المرورية”

وأضاف “أمير خاجيبور”:”التقنية الجديدة تسمح بتحديد مدى استجابة السيارات ذاتية القيادة في حالات الحوادث، وذلك بواسطة بعض المعادلات الرياضية التي تضع لحجم الأضرار والإصابات أهمية قصوى”.

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واستكمل الباحث قائلاً:” أن هناك آلاف المتغيرات والأمور الغير متوقعة التي يمكن أن تحدث خلال القيادة بشكل عام، ومن الصعب السيطرة عليها، مثل حوادث الانزلاق على الجليد، أو سقوط كتلة من الصخور من إحدى الطرق الجبلية”.

وأوضح “خاجيبور” أن السيارات ذاتية القيادة تستطيع تقليل حجم الضرر عند استحالة تفادي وقوع الحادث المروري نظرا لأنها تعرف دائما ما الذي يحدث من حولها بفضل وحدات الاستشعار والكاميرات وإمكانيات أخرى بها.

كما تقوم بشكل روتيني باتخاذ عشرات، بل مئات، القرارات في الثانية الواحدة اعتمادا على هذه المعطيات التي تتوفر لديها.