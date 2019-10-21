“بالفيديو” سباق تسارع لصعود التلال بين جيمني ورانجلر وAMG G63

الخليج ٣٦٥ نت – منذ طرح سوزوكي جيمني في الأسواق وقد أثارت انتباه الكثيرين بفضل تصميمها الصندوقي وإمكاناتها الممتازة للقيادة في الطرق الوعرة.

ونرى هنا مقارنة جديدة بين جيمني وموديلات أكبر وأكثر قوة، تحديداً رانجلر unlimited ومرسيدس AMG G63، حيث شارك الثلاثة في سباق دراج لصعود التلال.

لتوضيح المقارنة بين الثلاثة لنذكر بعض الأرقام.. جيمني تعتمد على محرك بترولي 1.5 لتر بقوة 101 حصان وعزم دوران 138 نيوتن.متر بدفع رباعي، بينما جيب رانجلر Unlimited تعتمد على محرك تيربو 2.0 لتر بقوة 270 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، مع عدة أقفال تفاضلية، ولطالما تمتعت رانجلر بمكانة كبيرة في قلوب الكثيرين من محبي قيادة الطرق الوعرة حول العالم.

وأخيرا AMG G63، وهنا المقارنة غير عادلة، حيث تعتمد الأخيرة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 577 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر.

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بالنسبة لنتيجة السباق بين الثلاثة فشاهدوا الفيديو المرفق بداية من الدقيقة 2:30.