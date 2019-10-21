"شل للزيوت مصر" تطلق منتجها الجديد "شل هيلكس كوماندر" في السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة شل للزيوت مصر عن إطلاق منتجها الجديد "شل هيلكس كوماندر" المصمم خصيصا لفئة جديدة من العملاء متمثلة في سائقي سيارات الخدمة والسيارات التجارية، حيث تؤمن الشركة بأهمية تلك الفئة وتسعي لتلبية كافة احتياجاتها. جاء إطلاق المنتج الجديد تماشيا مع ريادة شل التكنولوجية وتوافقا مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى زيادة حجم محفظة منتجاتها وقاعدة عملائها من خلال استهداف شرائح جديدة من العملاء وهو ما يؤدي بدوره إلى توسيع حجم سوق زيوت السيارات المصري.

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وقال سامح صائب، مدير التسويق بشركة شل للزيوت مصر: "نحن نعلم معاناة سائقي سيارات الخدمة والسيارات التجارية حيث تمثل سيارتهم مصدر دخلهم الاساسي ويقضون معظم اوقاتهم على الطريق

مما يجعلهم يواجهون كثير من التحديات ومن هنا جاءت فكرة ان نقدم لهم العون وان نكون شريك النجاح لهؤلاء سائقين عن طريق برنامج شل كوماندر والذي يمنحهم كثير من الفوائد والمميزات منها خدمه الانقاذ على الطريق وتدريب القيادة الآمنة بالإضافة الي كثير من الخصومات والعروض. نحن نسعى ان يكون كل كابتين كوماندر يعلم تماما ما يحتاجه على الطريق ويقدم أفضل خدمة لعملائه".

ويعد شل هيلكس كوماندر كطفرة في عالم الزيوت حيث صمم ليمنح سائقي سيارات الخدمة الاداء المطلوب في ظل ظروف القيادة الشاقة والمتغيرة يوميا بكونه زيت

تخليقي بالكامل صمم بتقنية الجزيئات الذكية وتقنية التنظيف الدائم، يمنح مستخدميه أقصي درجات الحماية والكفاءة لمحركات سيارتهم حتى في ظل أصعب ظروف القيادة مثل الازدحام المروري والطرق الغير ممهدة. وبمقارنته بالزيوت التقليدية، يتميز هيلكس كوماندر بنسبة تبخير أقل وبسرعة تدفق 30% أعلي مما يسرع عملية انتشار الزيت بداخل المحركات وبالتالي يحافظ عليها من التلف ويطيل من عمرها الافتراضي.

وفي هذا الإطار أضاف صائب قائلا: "تتربع شركة شل للزيوت على عرش الريادة التكنولوجية عالميا ومحليا، حيث وصل إجمالي استثماراتها إلى مليار دولار سنويا في مجال البحث والتطوير. تتمكن الشركة من خلال هذا الذراع من الخروج بمنتجات جديدة تطرح لأول مرة في مصر بجودة عالمية وأسعار تنافسية مما يحقق النفع لقطاع زيوت السيارات المصري. وهو ما يعكس حرص الشركة على أن تكون شريك رئيسي لجميع عملائها من خلال توفير حلول عصرية متناسبة مع كافة متطلباتهم."