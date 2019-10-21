أوضح نظرة توقعية على هيونداي توسان 2021

الخليج ٣٦٥ نت – سيارات الكروس اوفر الكومباكت بأسعار متوسطة هي عادة أبعد ما يكون عن الحماسة والإبهار في التصميم، ولكن عندما قالت هيونداي أن توسان 2021 “ستفاجئ الناس تماماً” بتصميمها، لفت ذلك انتباه الكثيرين.

ومع ظهور صور تجسسية للجيل القادم أثناء اختباره في حلبة نوربورغرينغ، قام الفنانون لدى Kolesa برسم صور توقعية لها، واهم التغييرات نراها في الخلفية التي حصلت على مصابيح خلفية جديدة تماماً وأنبوب ضوئي واسع يغطي عرض السيارة بأكملها.

كما نرى تصميم مختلف لجوانب السيارة وزخرفات ممتدة من عمود C إلى الزجاج الخلفي لخلق تأثير “السقف الطافئ”، بينما في المقدمة نرى تصميم معقد للشبك الأمامي مع مصباحين أماميين LED صغيرين وحزمة مصابيح صغيرة أخرى أسفل المصد، وهو تصميم قد يثير الجدل قليلاً ولن يعجب الجميع ولكن على الأقل هيونداي قررت أخذ المخاطرة وتغيير التصميم الخارجي بشكل حقيقي.

رغم ان الجيل الحالي من توسان مضى عليه أربعة أعوام فحسب إلا أنه من المتوقع تدشين الجيل الجديد في 2020.