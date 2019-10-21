البرلمان الألماني يرفض وضع حدود قصوى للسرعة على الأوتوبان

الخليج ٣٦٥ نت – الأوتوبان الألماني هو ربما أشهر شبكة طرق سريعة في أوروبا لأسباب كثيرة، مثل جودة الطرق فيها وجمال المناطق المحيطة بالطرق، والأهم من ذلك، هو وجود أقسام داخل الاوتوبان بدون أي حدود للسرعة، وهو ما أدى لتجارب لا حصر لها للسرعة القصوى لموديلات كثيرة على الاوتوبان وبدون الحاجة لإغلاق الطريق السريع من الاستخدام العام.

ولكن مؤخراً اقترح حزب ألماني باسم “الخضر” وضع حدود قصوى للسرعة في جميع طرق الاوتوبان بدون استثناء، رغبة في خفض نسب الحوادث والإزعاج الصوتي والانبعاثات الكربونية، وقد رغب الحزب في وضع السرعة القصوى عند 130 كم\س، ليس فقط في الاوتوبان في جميع طرق ألمانيا.

ولكن الاقتراح فشل بشكل كامل في البرلمان الألماني، حيث صوت 498 عضو ضده من ضمن 631 عضو في المجلس.

وقد صرحت الحكومة الألمانية ووزارة البيئة فيها مسبقاً أن وضع حدود قصوى للسرعة على الطرق الألمانية لن يؤثر بشكل حقيقي على انبعاثات ألمانيا الكربونية وأنه لا داعي لخطوة كهذه من ناحية بيئية.