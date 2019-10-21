عرض تقسيط شانجان CS75 موديل 2020 من التيسير للتمويل

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التيسير العربية للتمويل، ومول سيارة شانجان 2020 و عيش المغامرة. السيارة المشمولة في العرض: شانجان CS75 2020: امتلكها الآن بقسط شهري 1,418 ريال. الشروط والأحكام: هذا العرض بحسب برنامج التأجير التمويلي والقسط الشهري المعلن يشمل ضريبة السيارة والتمويل وبناء على فترة تمويل 48 شهر.

دفعة أولى 10% ونسبة دفعة أخيرة 20%

معدل النسبة السنوي 45%

قد تختلف الصورة المعلنة عن المواصفات المعروضة

العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2019

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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