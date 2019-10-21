مرسيدس GLS 2020 هل تتفوق على بي ام دبليو X7 ورنج روفر؟

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس GLS موديل 2020 الجديدة تواجه منافسة مباشرة من بي ام دبليو X7 ولينكون نافيجيتور ورنج روفر، مع دخول كاديلاك اسكاليد الجديدة كلياً للساحة قريباً.

وقد بدأنا برؤية مراجعات مختلفة لمرسيدس GLS الجديدة، والتي تتمتع بتجربة قيادة مريحة للغاية مع مزايا متطورة تقنياً، ولكن البعض قد يرى أن تصميمها ليس بنفس رشاقة وجاذبية بي ام دبليو X7 أو لينكون نافيجيتور الأخيرة، وإن كان أمر كهذا يعود للذوق الشخصي بالطبع.

ربما من أكبر مزايا GLS هي نظام MBUX للمعلومات الترفيهية بشاشة مزدوجة، والمدعومة بتقنية الملاحة بالواقع المعزز، مع توفر عدد واسع من الخيارات مثل حزمة المساعدة على الركن وحزمة الإضاءة الاكثر فخامة وسطوعاً والحزمة الفاخرة، وكل هذه الحزم متوفرة بشكل قياسي في نسخة GLS 450 بسعر 76,195 دولار (285,000 ريال).