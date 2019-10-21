نصف مليون ريال وتسديد كافة المخالفات المرورية لـ”السائق المثالي” بالشرقية

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن الأمير “سعود بن نايف بن عبدالعزيز” أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي، فعاليات الجائزة في نسختها الخامسة بحضور نائبه الأمير “أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز”، والتي تهدف إلى الوصول إلى آلية تحفيزية لتغيير سلوك السائقين وتحقيق السلامة المرورية والتقيد بأنظمة المرور.
وتأتي الجائزة هذا العام بسداد قيمة المخالفات المرورية وجوائز نقدية تتجاوز نصف مليون ريال تحت شعار “سأكون سائقاً مثالياً”، وذلك حسب ما كشف عنه “عبدالله بن سعد الراجحي” الأمين العام لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية.
يُذكر أن الجائزة تستهدف مشاركة أوسع لقائدي السيارات، من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني والدخول في منافساتها بعد أن سجلت منذ انطلاقتها قبل 4 أعوام نحو 32 ألف مشارك، كما استحدثت الجائزة هذا العام فرعاً جديداً للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية بهدف تحسين سلوكهم.
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