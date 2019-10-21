كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار ومواصفات سيارة كيا "سيلتوس 2020" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة كيا خلال يونيو الماضي عن سيارتها الجديدة سيلتوس 2020 ، لتعن كيا الآن عن أسعار سيارة سيلتوس 2020 الجديدة، حيث قال إن أسعار ستبدأ سيلتوس من 17,822 دولار لفئة S، أما سعر فئة GT Line فتبدأ من 28,793 دولار.

وتأتي سيلتوس 2020 بخيارين من المحركات، محرك 4 سلندر سعة 2 لتر يولد قوة 147 حصان و 180 نيوتن.متر من عزم الدوران على فئات S و Sport+، مع نظام دفع أمامي. و المحرك الآخر 4 سلندر سعة 1.6 لتر تيربو يولد قوة 174 حصان و 265 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات ثنائي الكلتش, يتوفر على فئتي Sport+ و GT Line، مع نظام دفع كلي.