ما هي إجراءات تجديد رخصة السائق الخاص؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول كيفية تجديد رخصة السائق. وجاء سؤال المتابع، كالتالي: “عندي سائق كيف أجدد رخصته؟ فقد جرت العادة التجديد عن طريق (أبشر) بينما لم أتمكن هذه المرة”، وبدوره ردّ المرور في هذا الشأن قائلاً: “إنه يمكن تجديد رخصة السائق الخاص من خلال سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ثم مراجعة المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب التجديد”. وتشتمل الشروط العامة لتجديد رخصة القيادة، على مايلي: دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة.

يجب أن يكون طالب تجديد الرخصة لائقاً طبياً.

تقديم صور شخصية حديثة.

يجب أن يكون سجله خالياً من الملاحظات الأمنية.

يجوز تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها بسنة، على أن تبدأ فترة التجديد من تاريخ انتهاء التجديد السابق.

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