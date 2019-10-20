هل يلزم سداد المخالفات حال بيع السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول ضرورة سداد المخالفات حال بيع السيارة.

وجاء السؤال، كالتالي: “هل يلزم سداد المخالفات في حالة بيع السيارة تشليح وإسقاط اللوحات؟، وبدوره ردّ المرور السعودي بأنه يلزم تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة الخاصة بالسيارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من سجلات البائع.

يُذكر أن أحد القوانين الخاصة بالمرور تنص على: “في حالة بيع مركبة تالفة يجب تسليم اللوحات ورخصة السير لإدارة المرور المختصة، وتسديد الرسوم والغرامات إن وجدت، وتتولى الإدارة العامة للمرور إعداد نموذج التصريح اللازم لإسقاط المركبة التالفة عبر الحاسب الآلي ولا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بها، كما لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بسبب تلفها، وعلى إدارة المرور متابعة محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها”.