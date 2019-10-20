انخفاض أسعار البنزين بالمملكة ابتداءاً من اليوم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن أسعار البنزين الجديدة للربع الأخير من العام الجاري “أكتوبر-ديسمبر 2019″، والتي سيبدأ تطبيقها من اليوم مسجلة انخفاضاً طفيفاً عن الربع السابق.

حيث يُسجل بنزين 91 سعر 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95 سعر 2.05 ريال لكل لتر، وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر “يوليو-سبتمبر 2019″، 1.53 ريال لبنزين 91 و2.18 ريال لبنزين 95.

يُذكر أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، حيث أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً أو انخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.