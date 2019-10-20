تعرف على عقوبة سرقة السيارات ومحتوياتها

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت النيابة العامة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن جريمة سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضافت أنه بموجب “سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”، يوقف كل من سرق سيارة أو جزء منها أو سرق من داخلها، حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.
وجاءت التغريدة كالتالي: “حق ملكية السيارات مُصان شرعاً ونظاماً، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية، وتمتد هذه الحماية للسيارة وكل جزء منها وماهو بداخلها، والإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف”.
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