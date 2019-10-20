تاكسي مطار جدة بهوية جديدة.. وتفاصيل أكثر حول لونه الأخضر

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لسيارات تاكسي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، باللون الأخضر في تجربة تشغيلية له قبل إعتماده هويته الجديده واستكمال التجهيزات المتعلقة بها.

وأشار “إبراهيم الروساء” المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل ستتوليان الإشراف الكامل على النشاط في المطارات من حيث إصدار التراخيص والرقابة التنظيمية، وذلك بعد طرح الملف للمنافسة في جدة.

وأخيراً سيتم الكشف عن كل تفاصيل الخدمة ومميزاتها للعملاء عبر القنوات الرسمية بهيئة الطيران المدني، وذلك حسب ما صرّح به “الروساء”.