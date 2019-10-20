إليك مدن ومحافظات المرحلة القادمة من مشروع حافلات النقل العام

الخليج ٣٦٥ نت – بيّن مجلس الوزراء المدن والمحافظات المشمولة بقراره الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع حافلات النقل العام. ويتضمن تشغيل حافلات النقل العام في حاضرة جازان “جازان وصبيا وأبو عريش” ومدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الطائف. كما كلّف مجلس الوزراء الهيئة العامة للنقل والمركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية بوضع الأحكام والشروط والمستهدفات لتشغيل تلك الشبكات، بالإضاف إلى تكليف وزيري المالية والنقل بالاتفاق على آلية التمويل المطلوبة.

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