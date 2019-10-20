أسعار ومواصفات.. أبرز 5 سيارات "هجينة" متوفرة بالأسواق المصرية هذا العام

هيونداي IONIQ

تم طرحها في سبتمبر 2018، وتعتمد هيونداي IONIQ على الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي لعملاء السوق المحلي بفئة "IONIQ-AE" FULLY LOADED الأعلى بين فئات "IONIQ " الثلاثة.

وموديل 2019 يأتي بمحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1600 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، أما المحرك الكهربائي فيولد 44 حصان، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصان.

وبالسيارة فرامل AEB للطوارئ وفرامل ABS ونظام EBD ومساعد للفرامل، بالإضافة إلى نظام رصد النقاط العمياء ومساعد حفظ ومراقبة خط السير ومثبت سرعة ذكي، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، ونظام ESC للتحكم في الثبات الالكتروني.

ويوجد بالسيارة أنظمة حماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد لحماية ركبة السائق، وستائر هوائية أمامية وخلفية للتخفيف من حدة الاصطدامات الجانبية.

ويبلغ سعة خزان الوقود بها 45 لترًا، يمكنها قطع 1000 كم قبل الحاجة للتزود بالوقود، وتعتبر أقل استهلاكا للوقود في مصر.

سعر سيارة هيونداي IONIQ

ويبلغ السعر الرسمي لهيونداي "IONIQ" موديل 2019 المتاحة بفئة واحدة من التجهيزات 590.000 جنيه.