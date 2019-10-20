كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار ومواصفات.. أبرز 5 سيارات "هجينة" متوفرة بالأسواق المصرية هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقف السيارات الهجينة حائلا بين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بمحرك داخلي، وتنتمي لقائمة السيارات الأقل ضررا على البيئة، نظرا لاعتمادها على الطاقة الكهربائية النظيفة في الوصول إلى الحد الأدنى من استهلاك المحرك التقليدي للوقود، ويعتبر العمر الافتراضي للسيارات الهجينة أطول من بطارية السيارة الكهربائية
ومن هنا تحرص بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تزويد قرائها وخاصة من الفئة المهتمين بالسيارات، وتنشر أسعار ومواصفات السيارات الهجينة التي تتوفر في الأسواق المصرية هذا العام بعلامات تجارية ألمانية وكورية ويابانية وسويسرية.
هيونداي IONIQ
تم طرحها في سبتمبر 2018، وتعتمد هيونداي IONIQ على الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي لعملاء السوق المحلي بفئة "IONIQ-AE" FULLY LOADED الأعلى بين فئات "IONIQ " الثلاثة.
وموديل 2019 يأتي بمحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1600 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، أما المحرك الكهربائي فيولد 44 حصان، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصان.
وبالسيارة فرامل AEB للطوارئ وفرامل ABS ونظام EBD ومساعد للفرامل، بالإضافة إلى نظام رصد النقاط العمياء ومساعد حفظ ومراقبة خط السير ومثبت سرعة ذكي، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، ونظام ESC للتحكم في الثبات الالكتروني.
ويوجد بالسيارة أنظمة حماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد لحماية ركبة السائق، وستائر هوائية أمامية وخلفية للتخفيف من حدة الاصطدامات الجانبية.
ويبلغ سعة خزان الوقود بها 45 لترًا، يمكنها قطع 1000 كم قبل الحاجة للتزود بالوقود، وتعتبر أقل استهلاكا للوقود في مصر.
سعر سيارة هيونداي IONIQ
ويبلغ السعر الرسمي لهيونداي "IONIQ" موديل 2019 المتاحة بفئة واحدة من التجهيزات 590.000 جنيه.
بي إم دبليو i8
هي سيارة رياضية تم عرضها في منتصف أبريل 2019، تتوافر في الأسواق المصرية بفئتين مختلفين هم "كوبية" و"رودستر" وكلاهما مزود بـ محركين:
الأول| بنزين سعه 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو بقوة 231 حصان، وعزو أقصى 320 نيوتن متر
الثاني| كهربائي بقوة 143 حصان، وعزم أقصى 250 نيوتن متر، يولدان معًا قوة خارقة تصل إلى 374 حصان، وعزم أقصى 570 نيوتن متر.
وتستطيع السيارة أن تقطع مسافة 35 كلم بسرعة أقصاها 120 كيلومتر في الساعة، وتعتمد كليا على الطاقة الكهربائية
وصممت مقصورة السيارة بتصميم رياضي يتماشى مع التصميم الثوري الخارجي، والذي تميز بمقاعد رياضية قابلة للتسخين والتعديل في أكثر من اتجاه كهربائيا.
كما زودت السيارة بنظام معلوماتي ذكي يمكن التحكم به من خلال شاشة تعمل باللمس قياس 8.8 بوصة تدعم Apple CarPlay ، ولكنها غير مجهزة بتدعيم نظام Android Auto .
بها وسائل أمان كالتحذير من التصادم الأمامي، ونظام الفرامل الطارئة التي تعمل آليا، حساسات ركن خلفية، بالإضافة إلي كاميرا أمامية وخلفية .
سعر سيارة بي إم دبليو i8
يبلغ السعر الرسمي للسيارة بي إم دبليو i8 كوبيه الجديدة مليونين و750.000 جنيه، فيم يبلغ سعر النسخة الرودستر المزودة بسقف قابل للطي مليونين و990.000 جنيه.
تويوتا كورولا
تتوفر تويوتا اليابانية بسواعد محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.
ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لن تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.
السيارة الجديدة مبنية على قاعدة عجلات TGNA وتستمد شكلها الخارجي من سيارتي تويوتا كامري وتويوتا أفالون 2019، ويبلغ يبلغ طولها 4.64 متر، وعرضها 1.78 متر، وارتفاعها 1.435 متر.
وتقدم السيارة لسائقها أربعة من أنظمة القيادة هي نظام القيادة الافتراضية ونظام إيكو الأفضل كفاءة ونظام Sports لتسارع أفضل، بالإضافة إلى نظام القيادة الكهربائية EV.
أما وسائل الأمان بالسيارة فيأتي في مقدمتها إلى جانب الأنظمة القياسية من وسائد هوائية وفرامل ABS مانعة للانغلاق ونظام EBD للتوازن الإلكتروني، مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام تحذير عند مغادرة المسار ومساعد التوجيه ومساعد الحفاظ على المسار ومكابح ما قبل التصادم وإضاءة عالية ونظام ذكي للتعرف على إشارات المرور.
سعر سيارة تويوتا كورولا
تأتي السيارة بسعر يُقدر بـ 650.000 جنيه.
بورش كايين
زودت الشركة الألمانية سيارتها الرياضية الجديدة بمحركين، الأول V6 سعة 3 لترات تيربو بقوة 335، والثاني محرك كهربائي بقوة 134 حصان، لتكون القوة الإجمالية للسيارة 455 حصانًا.
وتستطيع بورش E هايبرد استنادًا إلى طاقة محركيها الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانيه، فيم تصل سرعتها القصوى إلى 253 كم في الساعة.
ويمكن للسيارة الجديدة السير على وضع الطاقة الكهربائية لمسافة 44 كم وبسرعة 133 كم في الساعة، ذلك قبل الحاجة إلى إعادة الشحن مرة أخرى.
السيارة الجديدة مزودة كذلك بنظام فرامل "PSCB" المطور من قبل بورش والذي يوفر أفضل أداء، وبفضل الطلاء الجديد يبقى قرص الفرامل لامعًا حتى بعد الاستخدام لفترات طويلة.
والسيارة مزودة بمحرك احتراق داخلي فقط، يمكن شحن بطاريتها خلال 7 ساعات عند استخدام شاحن بقوة 3.6 كيلو واط، وتقل المدة إلى ساعتين و18 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 7.2 كيلو واط.
سعر بورش كايين
تبدأ أسعار بورش كايين هايبرد الرسمية في مصر 328.800 دولار أمريكي
فولفو XC90-T8
تعمل سيارة فولفو الجديدة بنظام دفع "هجين" مزدوج مكون من محرك احتراق داخلي بنزين ومحرك كهربائي بطاقة إجمالية تصل إلى 400 حصان.
وتقدم XC90- T8 التي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات رباعية الدفع لعملاء "فولفو" في مصر بفئة واحدة تتسع لـ 4 أفراد.
وزودت الشركة السويدية أيقونتها الجديدة بمحرك بنزين 4 اسطوانات، معزز بشاحن هواء تيربو، سعة 2.0 لتر بقوة 320 حصان، بالإضافة إلى محرك كهربائي بقوة 87 حصان، وينقل طاقة المحركات للمحاور الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.
وتُصنف السيارة ضمن أسرع السيارات في هذه الفئة، حيث تتمكن من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر/الساعة خلال 5.6 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة قصوى 257 كيلومتر/ الساعة.
وتتنقل السيارة بين المحركين أثناء سيرها بالطرق وتقوم تلقائيًا بإدارة الطاقة المخزنة في البطارية وإعادة الشحن من خلال المحرك وعمليات الفرملة.
ويمكن شحن بطارية فولفو الكهربائية بشاحن منزلي خارجي في أقل من ساعتين ونصف.
بها مقاعد أمامية مريحة من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى مقعدين مفصولين عن طريق الكونسول الوسطي بالخلف.
وزودت السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه في مقدمتها ثلاجة تبريد صغيرة وشاشات صغيرة للركاب بالخلف مثبتة بالمقاعد الأمامية ومتصلة بإنترنت هوائي Wi-Fi.
كما زودت الشاشات الذكية بخاصية التحكم عن بعد ومنافذ لشحن الأجهزة الذكية ومخرج كهرباء بقوة 110 فولت.
سعر سيارة فولفو XC90-T8
يبدأ سعر سيارة فولفو XC90-T8 من 190.000 جنيه.