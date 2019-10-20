إيسوزو تكشف عن مفاجأة لعشاق "دي ماكس" الشهيرة

كتب: باسل الحلواني
في مفاجأة كبرى لعشاق السيارات الـ"بيك أب" المتطورة، كشف شركة صناعة السيارات اليابانية "إيسوزو"، عن الجيل الجديد الأكثر تطوراً من سياراتها الشهيرة "دي ماكس".
وحصلت سيارة إيسوزو على تعديلات جذرية مقارنة بسيارات D Max التي طرحت في السنوات الـ 8 السابقة، حيث ظهرت بهيكلأكثر إنسيابية، مزود بمصابيح LED متطورة، وممتصات للصدمات الكبيرة تبدو أنيقة يتداخل فيها البلاستيك المقوى مع المعدن بصورة جذابة.
وحصلت هذه السيارات على قمرات مختلفة مخصصة لراكبين و كذلك 4 ركاب، مزودة بمقاعد جلدية مريحة
ومن المنتظر أن يتم طرح هذه السيارات بنوعين من المحركات: محرك ديزل بـ 4 أسطوانات وسعة 1.9 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحرك بسعة 3 ليترات، وعزم 190 حصانا، سيعملان مع علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل.
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