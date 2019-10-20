قيادة السيارات المخصصة للاقتناء على الطرق مخالفة مرورية.. إليك عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من قيادة السيارات المخصصة للإقتناء حيث أن ذلك يُعد مخالفة للأنظمة المرورية. وجاءت التغريدة، كالتالي: “القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم (٤)”. يُذكر أن المخالفة وردت في جدول المخالفات المرورية رقم 4، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.

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