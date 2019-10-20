إليك أكثر الأماكن اتساخاً داخل سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – تعد المراحيض العامة مقياساً هامة عند حساب مدى اتساخ أجزاء معينة من السيارات، وإذا كنت تعتقد أن عجلة القيادة أو زر تحرير حزام الأمان أكثر نظافة من مقاعد المراحيض فأنت مخطئ، ففي الكثير من البلدان التي يزداد فيها الدفئ والرطوبة، يسهل على الجراثيم أن تتكاثر، وقد رتبت دراسة المناطق الأشد اتساخاً داخل السيارة.

تشير الدراسة إلى أن أكثر المناطق اتساخاً في سيارتك هي مقبض الراديو، حيث يصعب تنظيفها للغاية، وفي المركز الثاني يأتي حزام المقعد، يتبعه أدوات التحكم في النوافذ الكهربائية، يليها عجلة القيادة، ثم المفروشات على المقاعد، ثم ناقل السرعة، ثم حاملات الأكواب، وأخيراً لوحة القيادة.

وكما لاحظتم، فإن أكثر المناطق اتساخاً هي التي يتم لمسها بشكل متكرر، خاصة إذا كنت تستخدمها بأصابع دهنية بسبب الطعام أو مستحضرات التجميل، في حين كشفت الدراسة أيضاً عن أكثر الأماكن امتلاءً بالبكتيريا، وجاء في المركز الأول حزام المقعد ثم مقبض الباب يليه مقبض الراديو.

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أما بالنسبة لترتيب فئات السيارات من حيث الأكثر اتساخاً، فقد جاءت الشاحنات في المركز الاول، تليها سيارات الـ SUV، كما كشفت الدراسة أن المتزوجين لديهم سيارات أكثر اتساخاً من العزاب، وسيارات النساء أكثر اتساخاً من سيارات الرجال، كما أن السيارات التي تنقل الأطفال بانتظام تحتوي على عدد أكبر من البكتيريا والعفن مقارنة بالتي لا تفعل ذلك.

وهناك دراسة أخرى مختلفة تماماً ركزت بشكل أكبر على السيارات المستأجرة، حيث كشفت أن السيارات المستأجرة تحتوي على جراثيم وأوساخ أكثر بثماني مرات من الموجودة في التاكسي، كما كشفت أن حزام الأمان في السيارات المستأجرة يحتوي على جراثيم أقل بكثير من المقود أو مقبض ناقل الحركة، في حين أن جراثيم أزرار النافذة خمسة أضعاف جراثيم حزام الأمان المثير للاشمئزاز بالفعل.

وتشير الدراسة إلى أن سيارات الأجرة نظيفة مقارنة بالسيارات المستأجرة والسيارات العادية أيضاً، حيث تحتوي على عدد أقل بكثير من مستعمرات البكتيريا وغيرها وتكشف الدراسة أيضاً أن متوسط سيارات أوبر تحتوي على 35,000 مرة أكثر من الجراثيم المتوسطة، وهو رقم مرعب بحق.