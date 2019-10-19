وكيل هوندا في مصر يكشف عن أسعار "سيفيك" موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات الفطيم، وكلاء علامة هوندا اليابانية في مصر، عن أسعار موديل 2020 من السيارة "هوندا سيفيك".

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة الجديدة

التي تتوفر لعملاء السوق المصرية بفئة الـ"High Line" كاملة التجهيز 479.000 جنيه، ما يعني أنها تقدم بنفس سعر نسخة 2019.

وتحمل "سيفيك" 2020، محركاً رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر ، يزأر بقوة 123 حصان، يعمل بنظام الجر الأمامي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.