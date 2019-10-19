كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات الفطيم، وكلاء علامة هوندا اليابانية في مصر، عن أسعار موديل 2020 من السيارة "هوندا سيفيك".
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة الجديدةالتي تتوفر لعملاء السوق المصرية بفئة الـ"High Line" كاملة التجهيز 479.000 جنيه، ما يعني أنها تقدم بنفس سعر نسخة 2019.
وتحمل "سيفيك" 2020، محركاً رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر ، يزأر بقوة 123 حصان، يعمل بنظام الجر الأمامي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل هوندا في مصر يكشف عن أسعار "سيفيك" موديل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.