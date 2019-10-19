أول نظرة على داخلية كاديلاك اسكاليد 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد جنرال موتورز للكشف عن كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً، وقد تم التقاط بعض النماذج الاولية أثناء اختبارها سابقاً، واليوم لدينا نظرة أكثر وضوحاً على شكل المقصورة الجديدة بفضل مجموعة جديدة من الصور التجسسية، حيث تُظهر اللقطات حصول اسكاليد الجديدة على كونسول وسطي ومنطقة تخزين وسطية، بالإضافة إلى لمسات خشبية راقية ومفاتيح فضية، ونرى أيضاً نظام ترفيهي جديد يشتمل على شاشتين رقميتين أفقيتين.
يبدو أن هذا النموذج الأولي له نفس تصميم النموذج المرصود في وقت سابق من هذا العام، حيث تؤكد تقاريرنا السابقة أن اسكاليد 2021 ستحصل على شاشة مركزية ضخمة، وتمتد الشاشات بشكل واضح عبر لوحة القيادة، حيث تشبه كل من شاشة النظام الترفيهي وشاشة أجهزة القياس ما نراه في مرسيدس بنز S-Class.
كما لاحظنا وجود ناقل الحركة Electronic Precision Shift، وهي ميزة ستتوفر بشكل قياسي في سيارة كاديلاك، كما تحصل السيارة على حاملات أكواب كبيرة ومناطق تخزين في الكونسول الوسطي، وعجلة قيادة بثلاثة أذرع، وفتحات تهوية أفقية.
والجدير بالذكر، أن الجيل الخامس القادم من كاديلاك اسكاليد سيأتي في الربع الأول من عام 2020 مع إعادة تصميم أنيقة، حيث ستحصل على تصميم داخلي وخارجي محدث، وستقدم اسكاليد الجديدة أيضاً إصدار كهربائي بالكامل مع نطاق قدره 643 كلم لكل شحنة، بالإضافة إلى طراز بأداء عالي، مع محرك سوبرتشارج.
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