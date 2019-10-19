كيا موهافي بيك اب تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن كيا لا تبني سيارات بيك اب كبيرة، لكن ربما ينبغي عليها فعل ذلك، والجدير بالذكر أن كيا لديها سيارة موهافي SUV جديدة ستكشف عنها قريباً، ويمكن أن تتحول لبيك اب قوية البنية بفضل تصميم الهيكلة على الإطار، وهو ما تم استعراضه في تصميم تخيلي من اسكينوف نيكيتا في Behance.net.

ونهج المصمم في هذا التحويل بسيط، حيث أصدرت كيا بعض الصور الرسمية لسيارة الـ SUV الجديدة ذات السبعة ركاب في أغسطس، وببساطة قام نيكيتا بحذف الصف الثالث والسقف الذي يغطية، وأضاف صندوق خلفي صغير يوازن بين الأناقة والعملية.

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يذكر أن الصناديق الخلفية القصيرة على سيارات البيك اب ذات الحجم الكامل غير شائعة، وإذا كانت كيا ستقوم بتطوير بيك اب كبيرة استناداً على موهافي، فمن المؤكد أن تحصل على قاعدة عجلات أطول لاستيعاب صندوق أكبر، ويمكن أيضاً جعل المقاعد الخلفية للمقصورة أصغر.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مرجح، إلا أن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية أكدت أن لديها بيك اب قادمة، ويُستبعد أن تستند على تيلورايد أو سيارات SUV أخرى من كيا، وهذا لا يعني أنها ستستند على موهافي بشكل مؤكد، ولكن رؤية بيك اب جديدة مستندة على موهافي قد يكون شيئاً جيداً.