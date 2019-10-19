“بالصور” مشاهير يمتلكون سيارات فخمة لا يمكنهم قيادتها

الخليج ٣٦٥ نت – يعد امتلاك السيارات أحد المظاهر الاجتماعية المرفهة لدى المشاهير، ولكن اتضح أن هناك الكثير منهم لا يقودون السيارات، إما لأنهم لم يحصلوا على رخصة قيادة أبداً، أو لأنهم قرروا أن يكونوا أكثر أماناً في المقاعد الخلفية، ولكن هذا لم يمنعهم من تكوين أسطول سيارتهم الخاص، ليقوموا بنشر صور لهم مع سيارتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر على سبيل التسلية، وسنستعرض معكم في السطور القادمة هؤلاء المشاهير وسياراتهم.

1-كاردي بي

مغنية الراب تمتلك سيارة لامبورجيني أوروس وبنتلي بنتايجا ولامبورجيني افينتادور اس ومرسيدس مايباخ S-Class وشيفروليه سوبربان، لكنها لا تمتلك رخصة قيادة.

2-جنيفر لوبيز

حصلت المغنية الأمريكية في عام 2019 على الجيل السابق من 911 كاريرا GT S كابريوليه من خطيبها أليكس رودريغيز في عيد ميلادها، ولكنها لم تقد أي سيارة منذ 25 عام لأسباب متنوعة منها السلامة والراحة.

3-ريكي جيرفيه

ارتبط اسم الكوميديان البريطاني ببرنامج توب جير، حيث أشارت الشائعات أنه سيكون بديل جيريمي كلاركسون، ولكن جيريفيه نفسه قال أنه لا يستطيع القيادة.

4-ماريا كاري

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خلال زواجها بنيك كانون، كانوا يتبادلون هدايا السيارات، حيث تمتلك سيارات ميمي ورولز رويس فانتوم كوبيه، ومازيراتي Quattroporte، ومايباخ 62 السيدان الفاخرة، وبورشه كايين وردية، ورنج روفر سوداء، ولكنها لا تقود بل تستخدم سائق شخصي للذهاب إلى أي مكان.

5-A$AP روكي

يمتلك مغني الراب مجموعة من السيارات باهظة الثمن، ولكن حسب اعترافه الخاص، لم يسبق له أن تعلم كيفية القيادة والسباحة، وهذا لم يمنعه من البدء في شراء السيارات بمجرد أن أصبح نجماً، وفي النهاية حصل على رخصة قيادة، ولكنه يستخدم سائق شخصي للتنقل.

6-J.K. رولينج

مؤلفة روايات هاري بوتر، تمتلك على الأقل سيارة رولز رويس فانتوم ورنج روفر، ولكنها تستخدم سائق خاص، حيث ترى أن ذلك سيبقيها على قيد الحياة لفترة أطول والحفاظ على سلامتها أثناء التنقل من مكان لآخر.

7-بريتني سبيرز

هي نجمة البوب الوحيدة في هذه القائمة، ويتم رؤيتها بانتظام في سيارة جيب أو رنج روفر، لكنها تعتمد دائماً على سائق خاص، حيث تم منعها من القيادة قانونياً في 2008 بسبب مشاكل نفسية حدثت لها حينها.