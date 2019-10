5 سيارات SUV صينية أسعارها أقل من 250 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أصبحت السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، الأكثر طلباً في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما تقدمه هذه الفئة من السيارات من إمكانات متعددة للعملاء، فارتفاعها عن الأرض يجعلها تناسب جميع أنواع الطرق في مصر، كما أن إتساع مساحاتها الداخلية، يمنحها القدرة على استيعاب عدد أكبر من الركاب والأمتعة.

وشهدت مبيعات السيارات الـSUV الصينية تحديداً تزايداً ملحوظاً، فهي تجمع بين الإمكانات العالية، والسعر المناسب، ماجعلها اختياراً مناسباً للعديد من العملاء.. "سيارات

SUV

الوفد"، تقدم في السطور التالية، أسعار 5 سيارات صينية، أسعارها أقل من 250 ألف جنيه.

سينوفا x25

تتوافر سينوفا X25، في السوق المحلية بفئتنين، الأولى 1.5 A/T H/L، ويبلغ سعرها 220 ألف جنيه، والثانية 1.5 A/T Fashion، بسعر 235 ألف جنيه.

جاك s2

يقدم وكيل جاك S2، في مصر بفئتين، الأولى وهي 1.5 A/T Luxury، بسعر 226 ألف جنيه، أما الفئة

A/T Smart RA8

الثانية 1.5، فيبلغ سعرها 239 ألف جنيه.

نيو تيجو 3

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري، عن السعر الرسمي لـ "شيري Tiggo 3"، موديل 2020، حيث سيتم طرحها بفئة واحدة بسعر 232 ألف جنيه.

إم جي zs

تتوافر إم جي ZS، في السوق المصرية بـ3 فئات، الأولى 1.5 A/T Classic، ويبلغ سعرها 249,990 جنيه، أما الفئة الثانية 1.5 A/T Comfortفجاءت بسعر 264,990 جنيه، وتأتي الفئة الأعلى من السيارة 1.5 A/T Luxury، بسعر 282,990 جنيه.

شانجان cs35

يتم تقديم شانجان CS35 في مصر، بفئة واحدة فقط 1.6 A/T، بسعر يبلغ 250 ألف جنيه.