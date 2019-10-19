مجموعة الجبر راعيا رسميا لنادي الفتح

الخليج ٣٦٥ نت – تم رسميا تدشين رعاية مجموعة الجبر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد بن عبدالعزيز الفعالق وعضو مجلس إدارة مجموعة الجبر الأستاذ محمد بن إبراهيم الجبر في مقر نادي الفتح بحضور المسؤولين في النادي والمجموعة.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس نادي الفتح : نشهد اليوم عودة مجموعة الجبر لرعاية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي, والذي نتطلع أن تكون هذه الرعاية بداية جديدة لمرحلة قادمة افضل باْذن الله .

واضاف قائلا نشهد التطور الكبير في مختلف القطاعات والمجالات؛ ومنها قطاع الشباب والرياضة تحت رعاية ومتابعة مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظه الله-، وما نقوم به في الأندية ما هو إلا ترجمة لهذا الاهتمام بما يعود بالنفع على شباب الوطن، ولا شك بأن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في دعم هذا النشاط الحيوي باستثماراته ودعمه، حيث نرحب مجددا في نادي الفتح بمجموعة الجبر بعد أن رعت ودعمت النادي سابقا ونتمنى لها المزيد من التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد بن إبراهيم الجبر عن سعادته برعاية مجموعة الجبر لنادي الفتح النمودجي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، حيث تتشرف (مجموعة الجبر) بارتباط علامتها التجارية مع هذا النادي المتميز وبرعاية الطقم الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

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وتابع قائلا بإذن الله، سوف نسعى لتطوير هذه الشراكة مع هذا الصرح بما يخدم جماهيره ويدعم مسيرته, فعلاقة شركتنا بنادي الفتح ليست وليدة اليوم بل هي ممتدة لسنوات مضت, ونعتز بأننا كنا جزء من إنجازاته التاريخية, وتندرج هذه الرعاية في إطار حرص المجموعة على دعم الرياضة في وطننا الغالي، وإدراكا منا لأهمية الاستثمار في المجال الرياضي، في ضوء “رؤية المملكة 2030” التي صاغها سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لذلك جددت مجموعتنا حضورها في أقوى دوري عربي من خلال نادي الفتح, فدافعنا إلى هذه الشراكة ما أصبحت عليه الرياضة اليوم كصناعة كبيرة تستثمر فيها المليارات، لاسيما كرة القدم. كما أنها أحد المؤثرات الأساسية في تشكيل نمط الحياة الصحية والاجتماعية والإنسانية، بل والأخلاقية للمجتمعات المعاصرة.

لذلك، فإننا نرى دورا كبيرا للشركات الوطنية، ومنها مجموعتنا، في العمل على دعم الرياضة وتوسيع حجم الاستثمارات فيها من أجل تطورها ووصولها الى المستويات العالمية التي تليق باسم المملكة العربية السعودية وتحقيق تميزٍ رياضي سعودي على مختلف الأصعدة.