استون مارتن DBX تظهر بالكامل في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن مصوروا Auto Pista في إسبانيا من التقاط بعض الصور التجسسية لسيارة استون مارتن DBX بدون تمويهات بطلاء وردي، ويبدو التصميم العام للسيارة كأنها نسخة كروس أوفر من DB11، حيث يسيطر شكل الشبك الأمامي المميز للعلامة التجارية على واجهتها الامامية، في حين تأتي المصابيح الأمامية بيضاوية بتصميم حاد مدبب.

تُظهر الصور تجعد بارز يبدأ عند طرف المصابيح الأمامية ويمتد إلى الجانب الخلفي للمصابيح الخلفية، وتمتلك السيارة قطع من الكروم على شكل حرف L خلف المصدات الأمامية، كما تتوفر بجناح على السقف ومشتت هواء على الباب الخلفي، ما يعطي السيارة مظهراً رياضياً أنيقاً.

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في الخلف، يندمج منفذ العادم مع المصد الخلفي، وتأتي الواجهة الخلفية بعيدة عن مكان انتهاء السقف، وقد لا يكون ذلك جذاباً لجميع عملاء الشركة، أما بالنسبة للقوة، فستتوفر DBX بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 542 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، وقد تتوفر نسخة V12 لاحقاً في دورة حياة الموديل.

وفي الختام، ستكشف استون مارتن عن DBX في ديسمبر، وستبدأ عمليات التسليم في عام 2020، وستعرض الشركة مجموعة من الملحقات المتميزة للكروس أوفر، تشتمل على حزمة الحيوانات الأليفة التي توفر قسم للكلاب في السيارة، وواقي لممتص الصدمات، ووسادة، وغيرهم.