مرسيدس AMG C63 القادمة ستأتي بمحرك تيربو 4 سلندر!

الخليج ٣٦٥ نت – لا تخطط مرسيدس إلى تنمية مشاركتها في سوق سيارات الـ SUV المزدهر بالكشف عن سيارات جديدة تماماً مثل GLB فحسب، بل تتطلع أيضاً لتحسين بعض طرازات AMG الخاصة بها، حيث تنوي الشركة كهربة بعض طرازات الشركة، ويبدو أن C63 ستكون واحدة منهم.

يتوقع أن ينطلق الجيل القادم من C63 في اوائل عام 2022، ووفقاً لأوتوكار، فمن المتوقع أن تتخلص من المحرك الحالي V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لتر، لصالح محرك تيربو سعة 2.0 لتر المستخدم في تشكيلة 45 الجديدة.

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سيطلق على المحرك الجديد اسم M139، وسيولد ما يصل إلى 421 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران في كل من A45 S وCLA 45 S، ومع ذلك، سيحصل على مساعدة هجينة في C63، وبالتالي، سيأتي بقوة أكبر من 500 حصان، وقد يتم الاعتماد عليه في سيارات AMG أخرى مثل GLC 43 و63 SUV وكوبيه، وGLC 63 SUV وكوبيه.

ومع C63 الجديدة، ستستمر مرسيدس AMG في التنافس مع بي ام دبليو M3 وM4 كوبيه وM4 كشف، حيث من المتوقع أن يتم تقديم السيارة بإصدارات سيدان وكوبيه وكابريوليه، ومع ذلك، يُعتقد أن إصدار واجن سيتم إيقاف إنتاجه، لذا لن يكون هناك إصدار ينافس اودي RS4 افانت بعد ذلك.