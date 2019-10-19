كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطالع الفلكي السّبت 19/10/2019..المَلعَبْ المُنَاسِبْ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثانية عشرة و42 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ودَخَل الجَوْزَاء فى الواحدة و 53 دقيقة فجراً/بعد مُنتصف ليلة أمس الجمعه بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.

اليوم 9 بَابَة قبطى ، 19 تِشْرين أوَّل رُومى، 20 صَفَر ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -الغيرة مُرّة وتْجِيبْلِكْ الضّرّة.(سيّد زيّان من فيلم غريب ولد عجيب-1985)

*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(عطارد فى العقرب يُسدّس بلوتو فى الجدى - غربيّاً - تُروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى العقرب يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين بلوتو فى الجدى ، وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبان بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة و21 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

عطارد يحكم القدرات الذّهنيّة يقوم بنشاط ذهنى فى العقرب/تحت سطح البحر لكن بشكل مُنظّم ولهدف مُحدّد/الجدى ، هذا مُفيد لقدرات البحث والتحليل لمن يعملون على حل القضايا الجنائيّة ، معامل التحليل للأمراض والأوبئة والأمصال التى تتعلق بالسوائل ، مائيّة العقرب مُفيدة لإستنطاق موظّف أو زوج لمعرفة أسراره بشكل لطيف دون أن يشعر أنه محل إرتياب أو شكّ لذلك فهذا الإتصال مفيد أيضاً إن كنت تقوم بتحليل لمريض نفسى ترغب فى معرفة أسراره العميقة تحت سطح البحر.

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من وجهة نظر سلبيّة ولأن عطارد له وجهان فهذا الإتصال يُعطيك مهارة ذهنيّة حادّة/عطارد ومُوجّهة لهدف مُحدّد/الجدى فتتمكّن من نيْل ترقية أو بيع سلعة لزبون رغم أنك قد لاتستحق تلك الترقية أو لا يكون الزبون فى إحتياج للسلعة لكن معرفتك بنقاط ضعف فى عقلية المدير أو الزبون/العقرب تحت سطح البحر تُمكّنك من إستغلاله، الرغبة فى الإستمتاع بكشف الغوامض والشعور بلذّة شيرلوك هولمز عند إكتشافه لمجرم مُغرية لزوجة تُعانى الفراغ وتجد زوجها المسكين ملعباً مُناسباً لإستعراض مهاراتها فى التحرّى والإستقصاء على شكل ميرفت أمين بفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين ، أو إسعاد يُونس بفيلم غريب ولد عجيب ، أو شويكار بفيلم إعترافات زوج لتبدأ عمليات التفتيش فى أجهزة الهاتف والملابس وحافظة النقود ، تحليل لفلتات اللسان وهلاوس الأحلام ، كلها كافية لجلب نتيجة سلبيّة لبيت سعيد ، لذا بالإمكان توظيف طاقة هذا الإتصال فى لعبة شطرنج أو تأليف رواية بوليسيّة مُثيرة أو إكتشاف زميل ماكر كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة أوعامل فى حاجة مُلحّة لمُساعدة ماليّة لكنه يُخفى إحتياجه تحت سطح البحر وعليك إكتشاف حاجته من تحليلك لهيئته أو فلتات لسانه لتقوم بمُساعدته فوراً ، قليل من الشكّ مفيد لتأمين نفسك ضدّ شحّاذ نصّاب أوإنقاذك فى التوقيت المُناسب من حبيب مُحتال على شكل عادل إمام مع ميرفت أمين من فيلم واحدة بواحدة ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: إن شعرت بصعوبة شديدة فى إنهاء أبسط الأعمال التى كنت تنهيها فى الماضى بسهولة فتمسّك بأداء الأعمال الروتينيّة والتى لاتحتاج لتركيز ذهنى كبير.

برج الثور: عليك الإنتباه من الثرثرة أثناء الطريق مع المرافق أوزميلك فى مكان العمل بأسرار شخصية تخصّك،أسرار المنزل تظل داخل المنزل.

برج الجوزاء: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.

برج السّرطان: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج الأسد: لا تُجبر نفسك على الدخول لمكان أو التقرب لشخص لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خاصّةً إن كان الحَدَسْ لديْك مُرتفعاً بهذا الشأن.

برج العذراء: البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.

برج الميزان: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.

برج العقرب: ربما تحدثت اليوم مع زوجة المستقبل القريب فانتَقِ ألفاظك بعناية، إن كنت مُتزوّجاً فجهّز نفسك بالهدايا إستعداداً لشهر عسل بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مُختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الجدى: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك، حرّص من أخوك.

برج الدّلو: لقاء عاطفى مصبوغ بالرسميّة إن كنت عازباًعليك أن تكون واضحاً فيه بشأن حالتك المالية ومركزك الإجتماعى ، فإما قبولك بحالتك أو اللعنة للأبد.

برج الحوت: يوم مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعًا.