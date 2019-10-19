كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. سيارة هيونداي ازيرا 2021 تتسرب الكامل قبل الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسربت سيارة هيونداي ازيرا 2021 باكامل قبل الكشف عنها في الأسواق الكورية، تم تسريب بعض الصورة لخارجية وداخلية الجيل الجديد لسيارة هيونداي ازيرا 2021.

وحصل الجيل الجديد على تغيير جذري وهوية جديدة لأول مرة نراها في هيونداي، حيث أن الواجهة الأمامية حصلت على إضاءات جديدة مدمج بالشبك الأمامي الكبير من الكروم، والذي يحتوي على إضائات الأمامية تعكس هوية هيونداي الجديدة التي سنراها في اغلب سياراتها الجديدة. من الخلف نلاحظ أيضاً التغيير الجذري مع محافظتها على هويتها بالمصابيح المتصلة، ولكن بتصميم جديد أنيق، والصدام الخلفي الذي يحتوي على أربع مخارج للعادم محاطة بالكروم. وتصميم غطاء الصندوق الخلفي منخفض ليعطي ديناميكية هوائية اكثر وطابع فاخر.

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وانتقلت المقصورة الداخلية إلى مستوى أعلى في الفخامة بتصميم جديد، حيث يمكنك ملاحظة شاشة الترفيه المتصلة بشاشة عدادات السرعة لتعطي طابع فاخر أشبه بالسيارات الألمانية، نلاحظ كذلك الكونسول الوسطي الجديد والذي يحتوى على عصا ناقل الحركة الجديد الذي رأيناه في اختها الصغرى سوناتا 2020، وهو عبارة عن ناقل حركة كهربائي مكون من أزرار.

وتحصل هيونداي على أحدث التقنيات التي رأينها على سوناتا 2020، ومنها إظهار النقط العمياء في شاشة العدادات ،وفتح السيارة عن طريق الجوال، والمفتاح الذكي الذي يتحكم بإخراج السيارة من المواقف.

وقد يأتي خيار هجين جديد بمحرك من 4 أسطوانات، ومحرك آخر جديد 4 أسطوانات بسعة 2.3 لتر مرتبط بناقل حركة من ثمان سرعات. ومن المتوقع ان يتم تدشين هيونداي ازيرا 2021 خلال الأسابيع القادمة في السوق الكوري، وأن تصل لأسواقنا خلال منتصف عام 2020 كموديل 2021، كافة التفاصيل والمعلومات الرسمية سوف نوافيكم بها لحظة الكشف عنها.