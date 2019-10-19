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XC40 ريشارج.. فولفو تُطلق أول سيارة كهربائية بمواصفات مذهلة

أطلقت شركة "فولفو" أول سيارة كهربائية بمواصفات مذهلة في لوس أنجلوس الأربعاء الماضي، ويُطلق على السيارة الجديدة اسم "XC40 ريشارج"، وهذه النسخة تعمل بالبطاريات لسيارة فولفو XC40 رباعية الدفع الصغيرة.

مواصفات سيارة فولفو XC40 ريشارج الكهربائية

تتمكن السيارة من القيادة لمسافة تبلغ 400 كيلومتر مقابل كل جلسة شحن واحدة.

تشغل بواسطة محركين كهربائيين، أحدهما لتحريك العجلات الأمامية والآخر الخلفية، بإجمالي قوة تبلغ 408 حصان.

تعتمد سيارة "XC40 ريشارج" على ذات الهندسة الأساسية التي تعتمد عليها سيارة XC40 التي تعمل على البنزين.

صُممت السيارة لدعم النماذج الكهربائية والتي تعمل بالبنزين معاً.

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توجد حزم بطاريات سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تحت الأرض، بينما يمكن استخدام المساحة الموجودة أسفل الغطاء كمنطقة تخزين.

فولفو XC40 ريشارج الكهربائية.. أكثر السيارات أمانا

أكد مالين إيكهولم، رئيس السلامة في فولفو للسيارات، في بيان أن السيارة من أكثر السيارات أمانا، نظرا لتعزيز هيكل سيارة الدفع الرباعي بشكل خاص في الجزء الأمامي والخلفي وحول حزمة البطارية لتوفير مساحة أمان تساعد على حماية الركاب والبطارية.

مزايا فولفو XC40

تحتوي على تقنيات مساعدة السائق التي تعتمد على الكاميرات وأجهزة استشعار الرادار والسونار للمساعدة على تجنب الحوادث.

تحتوي سيارة "XC40 ريشارج" على نظام تحكم بشاشة لمس للترفيه والميزات الأخرى من تطوير شركة جوجل.

سعر سيارة فولفو XC40

تتوفر السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام بسعر أقل من 48 ألف دولار أي ما يعادل 768 ألف جنيه تقريبًا.