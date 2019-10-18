نيسان جي تي ار بمحرك وسطي تظهر في صورة تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – قام مصممون برسم صور توقعية لنيسان جي تي ار بمحرك وسطي على سبيل التجربة والنتيجة هي سيارة مشابهة بشكل غريب لفورد GT الخارقة ذات المحرك الوسطي أيضاً.

وعند دراسة الأمر، لا تبدو فكرة جي تي ار بمحرك وسطي وسعر أغلى سخيفة او غير واقعية، لأن نيسان بالفعل رفعت من سعر ومستوى فخامة جي تي ار على مدار الأعوام الماضي، ولنذكر أن السيارة بدأت بسعر أقل من 100,000 دولار (375,000 ريال) في 2007، والآن إذا رغبت في شراء جي تي ار نيزمو 2020 ستحتاج لأكثر من 200,000 دولار (750,000 ريال).

نيسان حتى الآن لم تكشف عن تفاصيل الجيل القادم من جي تي ار، وإن أكدت ان العلامة لها مستقبل، وربما سنراها على هيئة سوبركار هجينة لتنافس الموديلات الهجينة من فيراري ولامبورجيني ومكلارين وبورش.