هذه هي أصغر سيارة رولزرويس في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – بعض صانعات السيارات الفاخرة تؤمن أنه ليس كفاية أن يبيبعوا سياراتهم لعملائهم الأثرياء فحسب، بل عليهم أن يجذبوا أطفالهم للعلامة أيضاً.. وقد أصدرت بعض الشركات سيارات كهربائية صغيرة مخصصة للأطفال، مثل مكلارين 720S الكهربائية المصغرة وبيبي بوجاتي.

وفي 2017، قدمت رولزرويس سيارة SHR الصغيرة والمخصصة للأطفال المنتظرين لعملياتهم الجراحية في مستشفى Saint Richard البريطاني، حيث صنعت الشركة نسخة وحيدة فقط مبنية على رايث، وهذا العام تعود الشركة لنفس الفكرة بتقديم السيارة كوسيلة لدعم مبادرة خيرية لثلاثة مستشفيات للأطفال في بريطانيا.

ومنذ انطلاق SHR في 2017 وقد قام 1300 طفل بركوبها من غرفتهم إلى غرف العمليات الجراحية كوسيلة لتهدئتهم ولإعطائهم شعور التحكم قبل العملية.