فولكس واجن توقف إنشاء مصنعها الجديد في تركيا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات “فولكس فاجن” إرجاء قرار تدشين مصنع جديد لها بالقرب من مدينة إزمير التركية، وذلك بعد التدخلات غير المبررة من الحكومة التركية في الأوضاع السورية، وشن عمليات عسكرية على شمال سوريا.



وفي تصريح رسمى للمتحدث باسم المجموعة في مدينة فولفسبورج الألمانية، قال:”القرار بشأن المصنع الجديد تم إرجاؤه من قبل مجلس إدارة المجموعة”، وأضاف المتحدث أن الشركة تراقب الوضع الحالي عن كثب، وتنظر بقلق إلى التطورات الحالية.



ووفقاً للتقارير الإخبارية، فإن المفاوضات بين مجموعة “فولكس فاجن” والمسؤولين الأتراك حول إقامة المصنع الجديد كان في المرحلة الأخيرة.



وذكرت التقارير أيضاً أن المجموعة كانت تفاضل بين تركيا وبلغاريا في إنشاء مصنعها الجديد، وأنهم بالفعل قد استقروا على تركيا، إلا أن الأحداث الأخيرة حالت دون إتمام المفاوضات.

يذكر أن تركيا قد بدأت مؤخراً شن هجوم عسكري على شمال سوريا، وحصدت على إثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، كما حذر “نيلس آنن” وزير الخارجية الألمانية من عواقب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.