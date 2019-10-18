عروض الصيانة الدورية على سيارات فولكس واجن في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة فولكس واجن السعودية، وسارع بالفحص وإستفد من عرض الصيانة الدورية حتى نهاية شهر أكتوبر. مزايا العرض: تغيير زيت وفلتر لمحركات 4 سلندر بـ 299 ريال فقط (فلتر أصلي من المصنع).

تغيير زيت وفلتر لمحركات 6 سلندر بـ 399 ريال فقط (فلتر أصلي من المصنع). الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 أكتوبر، 2019

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض: Advertisements

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