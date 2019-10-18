كتب: باسل الحلواني
كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري، عن الأسعار الرسمية لـ شيري Tiggo 3 موديل 2020، وذلك خلال حفل إطلاق السيارة، بمقرأكاديمية غبور، مساء أمس.
وجاء سعر نيو تيجو 3، موديل 2020، 232 ألف جنيه، أما عن الضمان، فتقدم "غبور"، السيارة
وتحمل "New Tiggo 3"، محركاً DVVT سعة 1.6 لتر، يستخرج قوة 93 حصانا، مع 160 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها رسميًا في مصر.. تعرف على أسعار "نيو تيجو 3" موديل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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