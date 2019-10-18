بعد طرحها رسميًا في مصر.. تعرف على أسعار "نيو تيجو 3" موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري، عن الأسعار الرسمية لـ شيري Tiggo 3 موديل 2020، وذلك خلال حفل إطلاق السيارة، بمقر

أكاديمية غبور، مساء أمس.

وجاء سعر نيو تيجو 3، موديل 2020، 232 ألف جنيه، أما عن الضمان، فتقدم "غبور"، السيارة

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بضمان 5 سنوات، أو 100 ألف كيلو متر، أيهما أقرب.

وتحمل "New Tiggo 3"، محركاً DVVT سعة 1.6 لتر، يستخرج قوة 93 حصانا، مع 160 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.