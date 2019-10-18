كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي E-Tron مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بعد لمسات هواوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت شركة أودي الألمانية عن سيارتها الاختبارية E-Tron التي زودتها شركة هواوي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكان ذلك خلال فعاليات معرض جايتكس للتقنية في دبي.
وتعمل أودي E-Tron بالذكاء الاصطناعي والذي سيوصلها بالكاميرات المثبتة في الشوارع، لذا لم يعد أهمية للمرايا الجانبية في السيارة فتم إزالتها، و أصبحت تعتمد على كاميرا صغيرة جانبية تعكس صورة على شاشة مثبتة على زجاج السيارة الجانبي.
تقنية الذكاء الاصطناعي ستعمل على إبلاغ نظام السيارة بوجود أجسام خطرة أو غريبة في الشارع، بالإضافة إلى ميزة فرصة عدم التوقف في الإشارات الحمراء بالشارع، سيحدد نظام هواوي السرعة المناسبة وقياس توقيت الإشارات الحمراء حتى يتم تجنبها.