كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي E-Tron مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بعد لمسات هواوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أودي الألمانية عن سيارتها الاختبارية E-Tron التي زودتها شركة هواوي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكان ذلك خلال فعاليات معرض جايتكس للتقنية في دبي.

وتعمل أودي E-Tron بالذكاء الاصطناعي والذي سيوصلها بالكاميرات المثبتة في الشوارع، لذا لم يعد أهمية للمرايا الجانبية في السيارة فتم إزالتها، و أصبحت تعتمد على كاميرا صغيرة جانبية تعكس صورة على شاشة مثبتة على زجاج السيارة الجانبي.