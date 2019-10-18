"جي بي غبور أوتو" تطلق شيري "New Tiggo 3" موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات في مصر، والموزع الحصري لسيارات شيري، عن طرح شيري "New Tiggo 3" موديل 2020، التي تعد واحدة ضمن قائمة طرازات "شيري" المجمعة محليًا.

شهد الحفل الخاص بتقديم شيرى "New Tiggo 3" الجديدة تواجد الكثير من مسئولي شركة جي بي غبور أوتو، على رأسهم كريم قداس، رئيس العمليات بمجموعة شركات جي بي غبور أوتو، وكمال نجيب، النائب المساعد للرئيس التنفيذي لسيارات شيري، والمهندس أمازيس مطر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو الفتوح أوتوموتيف، ووفد من شركة شيري انترناشونال الصينية.

وقال كريم قداس، رئيس العمليات بمجموعة شركات جي بي غبور أوتو، "تعتمد شيري على استراتيجية واضحة يتم تنفيذها بدقة، لذلك فقد استطاعت في أقل من 20 عاما أن تحقق مركزا قويا في سوق السيارات العالمية، لتصبح من بين أكبر 20 شركة لتصنيع السيارات في العالم."

وأضاف، "طرحت جي بي غبور أوتو "Arrizo 5" في يوليو الماضي، واليوم وبعد مرور ثلاثة أشهر ترسم شيري قصة نجاح جديدة في مصر من خلال إطلاق "New Tiggo3" موديل 2020.

"Tiggo3" واحدة من أكثر موديلات شيري نجاحا في العالم منذ انطلاقها لأول مرة في 2005، بمبيعات وصلت مليون سيارة حول العالم، وأكثر من 30 ألف سيارة في مصر. وتواصل شيري نجاحها وتعزيز مكانتها في مصر لأنها تعتمد على الجودة والتكنولوجيا والأسعار التنافسية، ومازال لدينا الكثير من المفاجآت للسوق المصرية."

ومن جانبه، صرح كمال نجيب، النائب المساعد للرئيس التنفيذي لسيارات شيري، "لقد استطاعت "Tiggo 3" أن تحقق العديد من النجاحات بالسوق المصري منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015 بالتعاون مع أبو الفتوح أوتوموتيف، ويأتي إطلاق New Tiggo 3 موديل 2020 الجديد استكمالا لهذا النجاح، إضافة إلى تقديمه للعملاء بجودة عالية وإمكانيات أكثر تطورا وسعر تنافسي."

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تعتمد شيري "New Tiggo 3" على قاعدة عجلات بطول 2510 ملم، مع بلوغ طولها الإجمالي 4419 ملم، وعرضها 1765 ملم، وارتفاعها عن الأرض 1651 ملم، مع حصولها على خزان وقود 55 لترًا، وحقيبة أمتعة خلفية بسعة 550 لترًا من الأمتعة، يمكن زيادتها عند طي مقاعد الصفوف الخلفية.

وحصلت "New Tiggo 3" على محرك DVVT سعة 1.6 لتر، يستخرج قوة 93 حصان، مع 160 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أتوماتيك CVT، الذي يتميز بقدرته العالية على توفير الوقود. كما أنها تتمتع بثبات على السرعات المرتفعة بفضل نظام التعليق المستقل الخلفي ماكفيرسون، إلى جانب تعليق ثنائي الوصلات في الأمام، والجنوط مقاس 17.

تحتوي "New Tiggo 3" على العديد من أنظمة وتقنيات السلامة والأمان التي تتضمن أقصى حماية للسائق وجميع الركاب، وتشمل الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام منع إدارة المحرك (Engine Immobilizer)، ومكابح ABS مضادة للانغلاق مع نظام EBD لتوزيع قوة المكابح الكترونيا، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية.

تأتي "New Tiggo 3" بفئة واحدة من التجهيزات، وتشمل عجلة القيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت السرعة، وشاشة عرض عالية الدقة بقياس 8 بوصات، ومشغل أسطوانات DVD، يوصل بـ 4 مكبرات للصوت، مع نظام ربط الهواتف المحمولة، ومخرج لربط الأجهزة من فئة USB، إلى جانب إمكانية تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، وكرسي الراكب الأمامي في 4 اتجاهات.

شيري "New Tiggo 3" موديل 2020 متوفرة بضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر (أيهما أقرب)، في جميع صالات العرض التابعة لشركة جي بي غبور أوتو، والتي تبلغ 29 معرضاً، بالإضافة إلى شبكة قوية من الموزعين المعتمدين على مستوى أنحاء الجمهورية. كما أن الشركة تضمن أعلى مستويات خدمات ما بعد البيع من خلال 13 مركزاً في مختلف المحافظات إلى جانب شبكة مراكز الخدمة المعتمدة.

يذكر أن شيري "New Tiggo 3" حصلت على المرتبة الثانية في قطاع السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV الصغيرة الحجم، ضمن أحدث دراسة للجودة الأولية (IQS) لعام 2019، الذي تعده مؤسسة J.D. Powerالأمريكية المتخصصة في أبحاث التسويق العالمي سنويا، ويحظى بمصداقية كبيرة في سوق السيارات الأمريكية.