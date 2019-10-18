مدارس تعليم قيادة السيارة الخاصة بالرجال تفتح أبوابها أمام النساء

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور مخفور آل بشر” رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات، عن أن جميع مدارس تعليم قيادة السيارات للرجال بالمملكة ستفتح أبوابها لتدريب النساء على القيادة خلال عام.

حيث أن مدارس القيادة الخاصة بالنساء لا تكفي لاستيعاب الإقبال والتدفق الكبير، كما أن فتح مدارس الرجال أمام النساء سيحل المشكلة ويقلل فترات الانتظار الطويلة أمام النساء لتلقي التدريب، وذلك مع مراعاة خصوصية الناء بحيث يتم تحت إشراف مدربات متخصصات مع إمكانية إتاحة أيام مخصصة لتدريب النساء.

يُذكر أن هناك 64 مدرسة قيادة للرجال في مختلف مناطق المملكة سيتم تهيئتها وتطويرها وفق معايير عالمية بواسطة إدارة المرور؛ لتكون جاهزة لاستقبال النساء.