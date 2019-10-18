“بالفيديو” بدء استخدام كاميرات المراقبة لرصد ملاحقي سيارات الإسعاف

الخليج ٣٦٥ نت – كشف “فهد الغامدي” المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، عن التعاون بين المرور والهيئة لرصد مخالفات ملاحقي سياراتها، خلال مباشرتها الحوادث المرورية والحالات الطارئة على الطرق وأثناء نقل المصـابين إلى المستشفيات، وذلك بالتنسيق في الحلول التقنية وآلية الرصد وتسجيل المخالفات.
ويأتي ذلك الرصد بواسطة كاميرات مثبّتة خلف سيارات الإسعاف تعمل عن طريق ربط الكاميرا بجهاز استشعار يرصد حدوث المخالفة، وذلك عبر تطبيق لرصد هذا النوع من المخالفات التي تصل غرامتها المالية إلى 900 ريال.
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