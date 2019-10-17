مرسيدس تكشف عن SUV جديدة بعلامة صينية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة Denza الصينية، وهي مشروع مشترك بين مرسيدس وشركة BYD المحلية، عن سيارة كهربائية إنتاجية جديدة باسم دينزا X بعد الكشف عن موديل اختباري ممهد لها في بداية العام.

السيارة تأتي بتصميم خارجي مشابه لموديلات مرسيدس الأخرى بينما في الداخلية نرى سبعة مقاعد وشاشة عرض مركزية عملاقة يمكن تدويرها مع لوحة عدادات رقمية بالكامل.

وسيتوفر الموديل بنسختين، الأولى هجينة بالقابس تجمع بين محرك تيربو بترولي سعة 2.0 لتر بقوة 192 حصان وموتورين كهربائيين بقوة إجمالية تتعدى 400 حصان وتسارع إلى 100 كم\س في 5 ثواني.

النسخة الثانية كهربائية بالكامل بموتور كهربائي وحيد بقوة 245 حصان ومدى 500 كيلومتر لكل شحنة، ومن المتوقع بدء توصيل الطلبيات في الصين في بداية 2020.