الإعلان عن تحديثات لبرامج اختبار سلامة السيارات والتصادم

الخليج ٣٦٥ نت – تنوي إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية إجراء تغييرات ملحوظة في طرق تقييم السيارات الجديدة وسلامتها في 2020.. ويقوم النظام الحالي بإجراء اختبارات تصادم متعددة وإعطاء السيارة تقييماً نهائياً من خمسة نجوم.

وقد صرحت الإدارة أن نظام الخمسة نجوم والاختبارات تم نقله عنها وتطبيقه حول العالم، ما يوضح قوته وأهميته في تحديد سلامة السيارات.. وبالنسبة للتحديثات الجديدة لعام 2020 فستشمل تقنيات متطورة جديدة سيتم استخدامها في الاختبارات مع تحديثات في استخدام الدمى في اختبارات التصادم لضمان محاكاتها الدقيقة للبشر في حالات التصادم.

كما ستبدأ الإدارة حملة اختبارات لتقنيات جديدة خاصة بحماية الركاب وراكبي العجلات.. وصرحت الإدارة: “برنامجنا حقق نجاحاً هائلاً وأنقذ حياة الكثيرين ولكن لا زلنا نفقد الكثير من الأرواح كل عام ونؤمن أنه بإمكاننا تحسين سلامة السيارة أكثر مما وصلنا إليه بالفعل في المستقبل”.