“بالصور” حادث كيا تيلورايد يبين مدى انظمة السلامة والامان فيها

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع موديلات كيا بأفضل تقييمات السلامة العالمية سواء في أمريكا أو أوروبا، كما أن كيا حصلت على أكبر عدد من جوائز “اختيار السلامة الأعلى المتفوق” من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة، وآخر موديل حصل عليها هو تيلورايد الجديدة.

ولكن ماذا عن اختبارات الحياة الواقعية؟، هل ستنجح تيلورايد فيهم مثلما نجحت في اختبارات المعامل المغلقة، والإجابة نراها هنا في حادثة عنيفة لتيلورايد قصّتها مالكتها سافانا تومسون في ولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا.

بعد ثلاثة أعوام من شراءها للسيارة، فوجئت بصدمة عنيفة من الخلف من سيارة أصيب صاحبها بنوبة قلبية حادة، ما أدى لصدم تيلورايد للسيارة أمامها أيضاً، ومن المقدر أن السرعة أثناء التصادم تعدت 100 كم\س.

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لم يمت أحد في الحادثة ولا حتى الرجل بالنوبة القلبية، وأصيبت سافانا بكدمات فقط على ساقيها ويديها، وكما ترون في الصور المرفقة، تم تدمير خلفية التيلورايد تماماً، بينما في الأمام نرى أضرارا شديدة أيضاً للمقدمة وغطاء المحرك والمصد الأمامي.

الخبر الجيد هنا أن رغم عنف الصدمة والسرعة المرتفعة إلا أن أنظمة سلامة تيلورايد نجحت في الاختبار العملي وأنقذت سائقتها من أي إصابة حقيقية، وهو ما نتوقعه ونطلبه من أي سيارة بتقييمات السلامة الأعلى.