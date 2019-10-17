سيارتك قادرة على استخدام مواد أخرى غير البنزين لتوليد الطاقة!

الخليج ٣٦٥ نت – هل تعلمون أن المحركات البترولية يمكن تشغيلها بوقود مختلف عن البترول، وأنه توجد خيارات كثيرة ولكن غير شائعة لأن البنزين يظل رخيصاً ومتوفراً في كل مكان، ولكن نعرض لكم هنا بعض الخيارات التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة من محركات البنزين الحالية.

غاز طبيعي مضغوط

يمكن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في المحركات البترولية وله مميزات خاصة مثل انبعاثات كربونية أقل وسهولة مزجه مع الهواء، بينما سلبياته هو أنه يأخذ مساحة أكبر من البنزين وأنه لابد من تخزينه تحت ضغط كبير، مع وجود احتمالية صغيرة جدا بانفجار الخزان، ما يعني أنه أقل سلامة.

بنزين مصنع

الوقود المصنع ليس جديداً حيث تم تقديمه لأول مرة منذ 100 عام كما تم الاعتماد عليه في الحرب العالمية الثانية قبل غيابه عن الساحة لفترة طويلة قبل عودة الفكرة مؤخراً، ويتم إنتاج البنزين صناعياً غبر تحويل غاز أكسيد الكربون إلى سائل عبر عملية تحتاج للكهرباء فقط، ولكن مشكلتها أن الناتج محدود جداً مقارنة بالجهد وأنه مرتفع الثمن.

ايثانول

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الايثانول هو مادة كحولية يتم مزجها بالفعل مع البنزين في أمريكا وأستراليا، ولكن بعض البلدان مثل البرازيل تسمح باستخدام الايثانول فقط بدون بنزين في السيارات، ولكن عيبه ان فعاليته محدودة بعض الشيء.

ميثان حيوي

الميثان متوفر خارج المخزونات الطبيعية، حيث يمكن تخميره بشكل حيوي من نفايات الوقود، ما يجعله مصدر متجدد للطاقة، وبالفعل تقوم اليابان باستخدام الميثان الحيوي بشكل واسع ولكن لتدفئة المنازل فقط حالياً.

هيدروجين

أجل، سيارتك البترولية قادرة على استخدام الهيدروجين مباشرة لتوليد الطاقة، ولكن مشكلة الهيدروجين أنه نادر بعض الشيء كما أن فكرة استخدام الهيدروجين في المحركات التقليدية تحتاج لاختبارات إضافية لضمان سلامته، خاصة وأنك بحاجة لتخزين الهيدروجين تحت ضغط مرتفع جداً.