كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تنتج سيارات سانغ يونغ ريكستون الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت شركة سنام السعودية وثيقة تعاون مع شركة سانغ يونغ الكورية، وتشمل تجميع سيارتي سانغ يونغ ريكستون سبورت وريكستون سبورت خان محليًا بدءًا من عام 2021، من أجل توسيع مراكز الشركة في السعودية.

بهذا الاتفاق تمتلك شركة سنام حقوق تصنيع السيارتين وتقدر القوة الإنتاجية بـ 30 ألف سيارة سنويًا، ستقوم بتصنيعها على مساحة تبلغ 100 ألف متر في الجبيل، مع توفير وانتاج قطع الغيار وتصنيع المكونات أيضًا.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن سعى المملكة العربية السعودية لتكون أكثر ريادة في مجالات الصناعة، وذلك ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، لجعل المملكة مركز اقتصادي وصناعي قوي بالاعتماد على الصناعات بديلاً للبترول.