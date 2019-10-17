لص تائب يقدم نصائح ذهبية لحماية السيارة من السرقة

الخليج ٣٦٥ نت – لمكافحة عملية سرقة السيارات والتي تؤرق الملايين من قائدي السيارات حول العالم، نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة لأحد اللصوص التائبين تساهم في خفض نسبة تعرض السيارة للسرقة، وهي كما يلي.

1- عدم الاحتفاظ بالأموال داخل السيارة



بعض قائدي السيارات يحتفظون بأموال داخل السيارة في أماكن ظاهرة للمارة من أجل المصروفات النثرية والطوارئ، وهو من الأمور الخاطئة لأنك بذلك تقوم بدعوة اللصوص علانية لاقتحام سيارتك.

2- زيادة الإضاءة خارج المنزل



في حال عدم وجود باركينج لركن السيارة به، والاعتماد على ركن السيارة أمام المنزل، يجب زيادة الإضاءة خارج المنزل لإجبار اللصوص على البُعد عن مكان الإنارة.

3- تفضيل اللصوص طرازات سيارات معينة



كشفت إحصائيات صادرة عن مكتب مكافحة الجرائم للتأمين الوطني (NICB)، أن هناك بعض السيارات التى يفضلها اللصوص عن غيرها، وكمثال على ذلك شهد عام 2016 سرقة 16,732 سيارة تويوتا كامري في أمريكا وحدها، لذا يجب زيادة وسائل الحماية للسيارات المستهدفة من اللصوص.

4- عدم الاحتفاظ بمفاتيح بديلة



يعتاد بعض السائقين وضع المفاتيح الاحتياطية لمنازلهم أو للسيارات فى صندوق التابلوه أو الكونسول الوسطي، وهذا من الأفعال الخاطئة، حيث أنه يسهل للصوص قيادة السيارة أو سرقة المنزل.

5- عدم ترك وثائق شخصية



في حال مهاجمة اللص السيارة ولم يجد شئ ثمين لسرقته، ووجد أوراق تحمل اسم وعنوان مالكها، فقد يكون ذلك بديلًا له عن سرقة السيارة، والقيام بمداهمة المنزل وسرقته.

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6- تظليل زجاج السيارة



يفضل تظليل زجاج السيارة لأنها من الأمور التي تعيق اللص من فحص سيارتك حيث أنه لن يتمكن من رؤية ما بداخلها، ومن ثم التوجه لسيارة أخرى.

7- وضع الأشياء الثمينة في صندوق السيارة

نصح اللص عند ركن السيارة وضع الأشياء الثمينة مثل الحقائب الشخصية والإكسسوارات والحواسيب داخل الصندوق، حيث أن الكثير من اللصوص يسعون لسرقة الأشياء الأقرب لأيديهم.

8- إخفاء الأشياء الثمينة أسفل المقعد



في حال تعذر وضع الأشياء الثمينة في صندوق السيارة، فينصح بوضعها أسفل المقاعد.

9- ركن السيارة بمكان مضيئ



ركن السيارة في مكانٍ مُظلم يزيد بالتأكيد من احتمالية سرقة السيارة، حيث أنه وضع مثالي للسارق يجعله ينفذ مهامه بعيد عن رؤية المارة بالطريق.

10- عدم ترك السيارة في وضع التشغيل وشراء مستلزمات

من أكثر الأخطاء شيوعاً وتساعد اللصوص على سرقة السيارة، هو ترك السيارة أمام ماركت في وضع التشغيل وشراء مستلزمات، حيث ينتظر اللصوص هذه الأخطاء ويسرقون السيارة.