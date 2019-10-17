هيونداي تستثمر 130 مليار ريال لتطوير سيارات كهربائية وذاتية القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي عن عزمها المشاركة في سباق بناء السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وكشفت عن تخطيطها لاستثمار 35 مليار دولار (131.25 مليار ريال) في “تقنيات التنقل المستقبلية” بحلول العام 2025.

ويضع هذا التعهد الهائل الشركة الكورية الجنوبية على قدم المساواة مع أكبر صانعي السيارات في العالم، من بينها الشركة الألمانية فولكس فاجن التي تعهدت بإنفاق 34 مليار دولار (127.5 مليار ريال) على مدى السنوات الخمسة المقبلة لإنتاج نسخة كهربائية أو هجينة من كل سيارة تصنعها.



وأكدت هيونداي أنها تخطط لإطلاق 23 طراز من السيارات الكهربائية بحلول العام 2025، أي ما سيشكل ما يقرب من نصف الإصدارات الجديدة للشركة.

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يذكر أن الشركة الكورية تتمتع بشريك قوي لدعم خططها المستقبلية، حيث تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بإنفاق 1.9 مليار دولار (7.125 مليار ريال) على تكنولوجيا السيارات المبتكرة.

الجدير بالذكر فإن الشركات العالمية لتصنيع السيارات تتسابق حالياً لوضع السيارات ذاتية القيادة على الطرقات، كما زادت الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الهام.



حيث نجد شركة سوفت بانك اليابانية قد استثمرت مليارات الدولارات في شراكات مع تويوتا وجنرال موتورز للمساعدة في تطوير سيارات ذاتية القيادة، بينما تعاونت فورد وبايدو لتطوير سيارات ذاتية القيادة في الصين، في حين بدأت فولكس فاغن باختبار السيارات الكهربائية المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية في أجزاء من شوارع هامبورغ.