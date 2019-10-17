لكزس ال اكس 600… هل سنرى افخم SUV يابانية على الإطلاق؟

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن لكزس تعمل على تطوير نسخة جديدة أكثر قوة لـ LX570، الـ SUV الأعلى في مجال الشركة.. وقد تم تقديم هذه السيارة في 2008 قبل استلامها لفيس ليفت في 2015، مع اشتراكها لنفس المنصة مع تويوتا لاندكروزر.

ونعلم أن لكزس قد تطور نسخة جديدة لأنها سجلت الاسم التجاري LX600 في أمريكا.. وهذا الاسم ربما يشير إلى ازدياد سعة المحرك الحالي من 5.7 لتر إلى 6.0 لتر، أو ربما تعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج جديد والتي أشارت الإشاعات إلى تطوير لكزس له حالياً.

الاحتمالية الأخرى لتسجيل هذا الاسم التجاري أنه بداية جيل جديد كلياً، وقد لمحت لكزس في السابق إلى رغبتها في تطوير SUV من طراز F عالي الاداء.. ما يعني أن LX600 هذه قد تكون واحدة من أغلى 10 سيارات SUV في العالم عند انطلاقها، ومن يدري، قد نراها في معرض طوكيو للسيارات الأسبوع القادم أو تتأخر لكزس للعام القادم.