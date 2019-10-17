كتب: باسل الحلواني
حصلت شركة كيان إيچيبت الوكيل الحصري لعلامة سيات في مصرعلى جائزة أفضل وكيل لعلامة سيات لتحقيقها أعلى نسبة نمو في توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وكذلك برامج الولاء و الاحتفاظ بالعملاء في عام 2019 وذلك من خلال المسابقةالتي عقدت بمدينة مراكش المغربية بحضور مدير خدمة ما بعد البيع المهندس أحمد الحداد.
وشملت المسابقة مشاركة خمسة عشر دولة مختلفة من أفريقيا، وأوروبا، ودول البحر الأبيض المتوسط، واستمرت على مدار ٨ أشهركاملة، لتفوز كيان إيچيبت ولأول مرة بجائزة المركز الأول ضمن الدول المشاركة دولياً، وذلك تكليلاً لجهود فريق عمل كيان إيچيبت وحرصهم الدائم على توفير أفضل خدمة لعملاء سيات الكرام في مصر وذلك من خلال مراكز الخدمة المعتمدة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وتسعي الشركة على توسيع شبكة الموزعين ومراكز الخدمة لتغطي كافة أنحاء مصر .
كانت هذه تفاصيل خبر في مسابقة دولية "كيان إيچيبت" تحصل علي جائزة أفضل وكيل لعلامة سيات في قطاع خدمات ما بعد البيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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